Gorilla Bokito stierf aan hartfalen, achterliggende oorzaak wordt achterhaald

De dinsdag overleden gorilla Bokito stierf aan hartfalen. Dat maakt Diergaarde Blijdorp donderdag bekend nadat er sectie is verricht op het stoffelijk overschot van de 27-jarige aap.

Sinds afgelopen zondag voelde Bokito zich niet lekker. Daarom is maandag de mest van de gorilla onderzocht en werd hij extra in de gaten gehouden. Omdat er dinsdag nog steeds geen verbetering was in zijn situatie, werd besloten Bokito te verdoven. Zo kon hij verder onderzocht worden en kon hij vocht toegediend krijgen. Tijdens de narcose is hij overleden.