Van Aswoensdag tot Pinksteren: de dagen rond Pasen uitgelegd

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart - er zitten weer een aantal feestdagen aan te komen. Op ons reactieplatform NUjij gaven veel lezers aan het overzicht van al die feestdagen kwijt te zijn. Veel mensen weten ook niet wat er precies gevierd of herdacht wordt op die dagen. NU.nl zet op een rij wanneer de dagen zijn, waar ze voor staan, en - niet onbelangrijk - of je wel of niet vrij bent.

Een feestdag is nog geen vrije dag Veel mensen denken dat een feestdag automatisch betekent dat je vrij bent, maar dat is niet zo.

Er is geen wet die heeft vastgelegd dat bepaalde feestdagen vrije dagen zijn voor werknemers.

Werkgevers zijn dus niet wettelijk verplicht om hun werknemers vrij te geven op een officiële feestdag.

In je cao of arbeidsovereenkomst staat of je vrij bent op feestdagen.

Scholen, hogescholen en universiteiten zijn op feestdagen meestal dicht. Voor scholieren en studenten is het dus bijna altijd wel een vrije dag.

Aswoensdag

Deze dag valt 46 dagen voor Pasen. Dit jaar was dat op 22 februari. Aswoensdag is het begin van de vastenperiode, die duurt tot Eerste Paasdag. Volgens de katholieke traditie duurt die periode 40 dagen, want de zondagen tellen niet mee.

De naam van deze dag komt van de as waarmee een kruisje wordt gezet op het voorhoofd van kerkgangers. De as stelt het stof voor waartoe mensen volgens de Bijbel zullen "wederkeren" nadat hun leven voorbij is.

Aswoensdag is geen officiële feestdag in Nederland. Je hebt dus geen recht op een vrije dag.

Een kerkganger krijgt een kruisje van as op het voorhoofd tijdens een kerkdienst op Aswoensdag. Foto: Getty Images

Palmzondag

Palmzondag valt precies een week voor Eerste Paasdag (dit jaar was dat op 2 april). Het is de start van wat christenen de Stille Week, Lijdensweek of Goede Week noemen.

Volgens de Bijbel trok Jezus op deze dag de stad Jeruzalem binnen. Terwijl hij op een ezel reed, legden mensen palmtakken op de weg om hem welkom te heten.

Palmzondag is geen officiële feestdag in Nederland. Je hebt dus geen recht op een vrije dag. Omdat de dag altijd op een zondag valt, hebben de meeste mensen alsnog vrij.

Witte Donderdag

Dit is de laatste donderdag (dit jaar op 6 april) voor Pasen. Op Witte Donderdag vond volgens de Bijbel het Laatste Avondmaal plaats. Jezus en zijn twaalf discipelen vierden daarmee het joodse feest Pesach. Daarbij herdenken joden de uittocht uit Egypte van het joodse volk onder leiding van Mozes.

De naam Witte Donderdag komt van het gebruik om beelden met een wit kleed te bedekken. Ook staat wit voor reinheid. Die komt onder meer terug bij Jezus die de voeten van zijn discipelen wast.

Witte Donderdag is geen officiële feestdag in Nederland. Je hebt dus geen recht op een vrije dag.

Het Laatste Avondmaal is na de Mona Lisa het beroemdste schilderij van Leonardo da Vinci. Foto: Getty Images

Goede Vrijdag

Dit is de laatste vrijdag voor Pasen (2023: 7 april). In de nacht die op het Laatste Avondmaal volgt, wordt Jezus verraden door Judas en gearresteerd door de Romeinen. Die nagelen hem op vrijdag aan het kruis, wat tot zijn dood leidt.

Het 'Goede' aan deze dag is dat Jezus volgens de katholieke leer vlak voor zijn dood de zonden van de mens op zich nam.

Goede Vrijdag is een officiële feestdag in Nederland. Maar dat betekent niet dat je automatisch vrij bent (zie het kader bovenaan dit artikel).

Eerste Paasdag

Drie dagen na Goede Vrijdag (die zelf meetelt als eerste dag) is het Eerste Paasdag. Dat is altijd de zondag die volgt op de eerste volle maan tussen 21 maart en 25 april. In 2023 is dat op zondag 9 april.

Christenen geloven dat Jezus Christus op deze dag opstond uit de dood die hij op Goede Vrijdag was gestorven. Hij rolde volgens de Bijbel de steen voor zijn rotsgraf weg en bevond zich weer onder de mensen.

Het woord Pasen is afgeleid van de joodse feestdag Pesach, hoewel die strikt genomen dus niet op dezelfde dag vallen. Jezus vierde Pesach al op Witte Donderdag met het Laatste Avondmaal.

Eerste Paasdag is een officiële feestdag in Nederland. Omdat deze dag altijd op een zondag valt, zijn de meeste mensen sowieso al vrij.

Foto: NU.nl/Bart-Jan Dekker

Tweede Paasdag

Het zal geen verrassing zijn dat Tweede Paasdag volgt op Eerste Paasdag. Daardoor valt deze dag altijd op een maandag.

De dag werd in 1618 ingesteld door de kerk om mensen een extra vrije dag te geven, omdat men op Eerste Paasdag in de kerk diende te zitten.

Tweede Paasdag is een officiële feestdag in Nederland. Omdat deze dag altijd op een maandag valt, is het voor de meeste mensen een (extra) vrije dag.

1:34 Afspelen knop Wat vieren we ook alweer met Pasen, Hemelvaart en Pinksteren?

Hemelvaart

Hemelvaart valt veertig dagen na Eerste Paasdag (in 2023 op 18 mei). Die periode zou Jezus na zijn wederopstanding nog hebben doorgebracht met zijn volgelingen.

Zoals de naam al stelt, is dit de dag waarop Jezus volgens de Bijbel naar de hemel stijgt.

Hemelvaart is een officiële feestdag in Nederland. Omdat deze dag altijd op een donderdag valt, is het voor de meeste mensen een (extra) vrije dag.

De hemelvaart van Jezus, geschilderd door de beroemde Italiaanse kunstenaar Rafaël. Foto: Getty Images

Pinksteren

Pinksteren volgt tien dagen na Hemelvaart, en dus vijftig dagen na Eerste Paasdag (die meetelt als eerste dag). Dit jaar is dat op 28 mei. Pinksteren is afgeleid van van het Griekse woord pentekoste, dat 'vijftigste' betekent. Eerste Pinksterdag valt altijd op een zondag, Tweede Pinksterdag dus altijd op een maandag.

Op deze dag zou de Heilige Geest zijn uitgestort op de discipelen van Jezus. Daardoor konden ze opeens in alle talen uitvoerig spreken. Op die manier konden ze iedereen vertellen over het leven en de daden van Jezus, en dus het christendom verspreiden.