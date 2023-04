Weerbericht: Wisselvallige april doet wat hij wil, maar weet nog niet wat dat is

Na een helder, wolkeloos en zonnig begin van de week, toont donderdag aan hoe wisselvallig april kan zijn. Zon en regen wisselen elkaar af, en de temperatuur kan op veel plekken zomaar omslaan.

De dag begint met wolkenvelden, die zich vanuit het westen over het hele land verspreiden. Hierdoor blijft de temperatuur in het westen boven het vriespunt. In het noordoosten en oosten is het nog vrij helder en kan het enkele graden vriezen.

In de ochtend schijnt in het noordoosten en oosten eerst de zon nog. Elders is het bewolkt. In het westen en zuiden valt al snel de eerste regen. Die regen trekt langzaam richting het noordoosten en bereikt Groningen halverwege de middag. Tegen die tijd regent het in het hele land.

De temperatuur verschilt sterk per plaats. Op de meeste plekken wordt het met 7 graden behoorlijk fris. Langs de oostgrens, waar de wind minder krachtig is, kan het 11 graden worden.

De bewolking en regen houden 's avonds aan. Later wordt het in het westen geleidelijk droog. De wind draait van zuid naar west tot noordwest en is overal matig.

