32 reizigers en andere betrokkenen treinramp vroegen Slachtofferhulp om steun

32 reizigers en andere betrokkenen bij de treinramp in Voorschoten hebben zich bij Slachtofferhulp gemeld voor steun. De organisatie heeft woensdag al met zo'n twintig van hen kunnen praten. De rest wordt later gebeld. De NS stuurt alle reizigers een bloemetje.

Het gaat om reizigers die niet gewond of lichtgewond zijn geraakt, maar ook om mensen die in het ziekenhuis behandeld zijn, zegt een woordvoerder van Slachtofferhulp.

Een belangrijk doel van de gesprekken is dat mensen hun verhaal kwijt kunnen, benadrukt de woordvoerder. "Van de medewerkers die ze gebeld hebben, hoorde ik dat deze mensen opvallend veel tijd namen om te vertellen. Het was duidelijk dat ze behoefte hadden om te vertellen wat ze hebben meegemaakt."

Verder houdt de organisatie in de gaten hoe het met ze gaat en of ze stressklachten hebben. "Die moeten de komende tijd minder worden. Bij negen op de tien mensen gebeurt dat ook", legt de woordvoerder uit. "Maar bij sommige mensen verdwijnt de stress niet of wordt het zelfs erger. Dan verwijzen we ze door naar de huisarts."

De organisatie wijst mensen die gewond zijn geraakt ook op de mogelijkheid om een advocaat in te schakelen.

Wat is Slachtofferhulp? Slachtofferhulp is een landelijk 'loket' dat slachtoffers van misdaden, ongelukken of rampen gratis helpt. Zowel emotioneel als met praktische hulp, bijvoorbeeld bij het doen van aangifte. Veel nazorg is heel kort na de gebeurtenis, maar soms ook later nog. Bijvoorbeeld als iemand in gesprek wil met de dader.

Omwonenden hebben minder behoefte aan luisterend oor

Slachtofferhulp sprak dinsdag ook met een aantal omwonenden. Werknemers van de organisatie gingen langs bij mensen die reizigers in hun huis hadden opgevangen. Volgens de woordvoerder was de behoefte aan een luisterend oor daar niet zo groot.

"De mensen waren vrij nuchter en het was natuurlijk nog heel vers", zegt hij. "Dus dat kan later nog komen." Mensen die hun verhaal kwijt willen kunnen zich nog altijd melden.

Donderdag is er een besloten bijeenkomst voor omwonenden van het treinongeluk. Daar kunnen buurtbewoners samenkomen om te praten. Slachtofferhulp zal daar ook bij zijn.

NS stuurt iedereen een bloemetje

De NS gaat alle reizigers een brief en een bloemetje sturen. In die brief betuigt de NS zijn medeleven en staat praktische informatie, zegt een woordvoerder. Van de meeste passagiers weet de vervoerder inmiddels wie ze zijn.

In de brief staat onder meer wat mensen kunnen doen als er spullen in de trein zijn achtergebleven. Ook staat erin wat treinreizigers kunnen doen als ze kosten hebben moeten maken. Het NS-calamiteitennummer blijft ook nog bereikbaar.

Bij het ongeluk in Voorschoten botste in de nacht van maandag op dinsdag een goederentrein en daarna een intercity op een bouwkraan. Eén persoon kwam daarbij om het leven. Dertig mensen raakten gewond, negentien moesten naar het ziekenhuis. Momenteel liggen nog twee gewonden op de intensive care.

0:34 Afspelen knop Beelden vanuit de lucht tonen ravage na treinongeluk Voorschoten