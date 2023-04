Experts over treinramp Voorschoten: 'Aan de veiligheidsregels ligt het niet'

De vraag die twee dagen na het dodelijke treinongeluk in Voorschoten blijft: hoe kon een goederentrein op een bouwkraan botsen? Het antwoord blijft voorlopig gissen. Maar wat de oorzaak ook is, aan de veiligheidsregels kan het onmogelijk liggen, zeggen twee experts tegen NU.nl.

"Vreselijk. Er is een menselijke fout gemaakt. Dat kan bijna niet anders", zegt André van der Grift. Hij was elf jaar directeur van Saferail, dat voor de veiligheid zorgt tijdens spoorwerkzaamheden.

Bij werkzaamheden aan het spoor zijn er zoveel protocollen en maatregelen dat Van der Grift een technische fout uitsluit.

"Er wordt nooit gewerkt aan een spoor waar treinen rijden", zegt hij. "Dat gebeurt echt nooit. Een no-go." Werkzaamheden aan het spoor worden maanden en soms al jaren van tevoren aangevraagd. Daarna volgen tal van gesprekken en uiteindelijk geeft ProRail goedkeuring.

De bovenleiding wordt voorafgaand aan de werkzaamheden spanningsloos gemaakt. En om ervoor te zorgen dat er echt geen trein het spoor opkomt, wordt er een zogeheten lans geplaatst.

Dat is een soort balk die in het spoor wordt gelegd. Die balk laat de beveiligingssystemen 'denken' dat het een trein is. Daardoor staan de seinen voor de plek waar gewerkt wordt op rood. Dubbele beveiliging dus.

Treindienstleider geeft toestemming

Als het werk begint, is er altijd contact met de treindienstleider. Die weet waar welke trein rijdt en welke sporen in gebruik zijn. De leider werkplekbeveiliging (LWB) is de enige die dat contact met de treindienstleider heeft.

Die LWB heeft een opleiding gevolgd. Van der Grift noemt diegene de "politieagent op de werkplek". "Hij bepaalt wat er wel en niet gebeurt."

In Voorschoten waren niet alle sporen buiten dienst gesteld. Van de vier sporen waren er in elk geval twee in gebruik: voor de goederentrein en de intercity.

Treinen naast werkzaamheden maken het lastig

Lastig is het als er nog treinen rijden langs werkzaamheden aan het spoor, zegt Van der Grift. "Als het langdurige werkzaamheden zijn of als de risico's groter zijn, komt er een hek tussen de werkzaamheden en de sporen waar nog treinen rijden. Zo kun je voorkomen dat een werknemer onbedoeld op het verkeerde spoor stapt." Of dat dinsdagnacht in Voorschoten het geval was, weet hij niet.

Een mogelijkheid is dat de verongelukte kraan het spoor is overgestoken waar wel treinen reden. Ook daarvoor gelden strenge regels, weet Van der Grift. "Je kunt niet zomaar even oversteken. Dat weet iedereen die aan het spoor werkt."

Voor het oversteken is weer contact met de treindienstleider. Die weet waar een trein rijdt en kan aangeven hoeveel tijd je hebt om over te steken. "Dat overleg is er áltijd", zegt de voormalige directeur van Saferail.

Ook als de werkzaamheden klaar zijn, wordt er gebeld met de treindienstleider. Daarna wordt het protocol in omgekeerde volgorde gevolgd tot de eerste stap.

Twintig jaar geen ongeval bij spoorwerkzaamheden

Volgens Ben Ale, emeritus hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding, gebeurt het werken aan het spoor onder extreem veilige omstandigheden. "Voor dinsdag was het laatste ongeluk bij spoorwerkzaamheden in 2004. Daarna hebben ze de voorschriften nog strenger gemaakt."

Er zijn daarna wel ongelukken op het spoor geweest. "Maar niet met werkzaamheden. Het is twintig jaar goed gegaan."

Van der Grift is overtuigd van de expertise van de werknemers van BAM. Het bouwbedrijf werkte dinsdag aan het spoor. De omgekomen kraanbestuurder was er werknemer.