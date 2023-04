Beroemde gorilla Bokito op 27-jarige leeftijd overleden in Diergaarde Blijdorp

De beroemde gorilla Bokito is dinsdag onverwacht overleden, meldt Diergaarde Blijdorp. Zijn gezondheid was de afgelopen dagen snel achteruitgegaan.

De 27-jarige gorilla voelde zich sinds afgelopen zondag niet lekker. Maandag werd hij extra geobserveerd en werd zijn mest onderzocht. De volgende dag was zijn gezondheid nog steeds niet verbeterd.

Daarom besloot de Rotterdamse dierentuin om hem verder te onderzoeken en hem vocht toe te dienen. Terwijl hij onder narcose was, is hij overleden. De doodsoorzaak is niet bekend. Hier wordt verder onderzoek naar gedaan.

In 2007 werd Bokito wereldnieuws toen hij uit de dierentuin ontsnapte. In de loop der jaren ontwikkelde de gorilla zich tot een sociale familieman, meldt Diergaarde Blijdorp. Hij kreeg tien nakomelingen en accepteerde een pleegzoon. Volgens de dierentuin is dat ongebruikelijk bij gorilla's.