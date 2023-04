Nog twee mensen op ic na treinongeval Voorschoten, herstel spoor 'immense klus'

Twee personen die dinsdag zwaargewond raakten door het treinongeluk in Voorschoten liggen nog op de intensive care. Hun toestand is ernstig maar stabiel. Een derde slachtoffer dat ook naar een ic was overgebracht, is inmiddels naar een verpleegafdeling verplaatst.

Een slachtoffer dat in het het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp lag, is dinsdag overgeplaatst naar het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda voor een operatie. Diegene is daar nu nog, meldt een woordvoerder van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ).

Vijf gewonden lagen woensdagochtend nog in het UMC Utrecht. De verwachting is dat een deel van hen later op de dag naar huis mag, meldt een woordvoerder van het ziekenhuis.

In de nacht van maandag op dinsdag botste een goederentrein op een bouwkraan bij Voorschoten. De kraan of brokstukken ervan kwamen daardoor op het spoor terecht. De passagierstrein reed daar tegenaan en ontspoorde. Door de botsing kwam deze intercity deels in een naastgelegen weiland terecht.

Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar het incident. Bij de botsing kwam een medewerker van bouwbedrijf BAM om het leven. In totaal raakten zo'n dertig mensen gewond.

Grootste deel goederentrein verwijderd

Een groot deel van de goederentrein is inmiddels van het spoor gehaald. Er stonden woensdagochtend nog twee wagons, die naar verwachting later op de dag worden weggehaald, net als de verwoeste bouwkraan.

Het duurt waarschijnlijk nog wel een paar dagen voordat de intercity kan worden weggetakeld. Hier moet waarschijnlijk een speciale installatie voor worden gebouwd. Die is moeilijk te plaatsen, doordat het gevaarte 100 tot 200 ton weegt.

"Zodra alle brokstukken weg zijn, kunnen we beginnen met het herstel van het spoor", zegt een woordvoerder van ProRail. "Zo is een paar honderd meter aan bovenleiding en een deel van de rails kapot, evenals de bovenleidingportalen en dwarsliggers. Het is een immense klus."

Vanwege het herstel aan het spoor ligt het treinverkeer tussen Den Haag en Leiden zeker tot 11 april stil. Tot die tijd zet de NS bussen in.