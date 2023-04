Inspectie: Boa in speciale asielopvang Hoogeveen mag geen geweld gebruiken

Buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) mogen tijdens hun werk in de speciale asielopvang in Hoogeveen geen geweld gebruiken tegen de asielzoekers die veel overlast veroorzaken. Daar hebben zij volgens de Inspectie Justitie en Veiligheid geen wettelijke bevoegdheid toe.

Daardoor is niemand op de locatie nu bevoegd om geweld te gebruiken tegen de bewoners als de situatie daarom vraagt. Dat brengt medewerkers in een lastige situatie, schrijft de inspectie in een brief aan staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel).

De opvanglocatie in Hoogeveen is bedoeld voor asielzoekers die uit een regulier asielzoekerscentrum zijn gezet omdat ze veel onrust hebben veroorzaakt. Maar het is geen gevangenis. Daarom mogen de boa's die op de opvanglocatie werken geen geweld gebruiken en de asielzoekers ook niet fouilleren.

Deze boa's worden met name ingezet om arrestanten, gedetineerden en vreemdelingen te vervoeren. Ze mogen alleen geweld gebruiken in een gevangenis of een andere plek waar mensen van hun vrijheid zijn beroofd.

Eerder was nog niet duidelijk of de aanwezige boa's wel geweld mochten gebruiken. Daarom is hier vervolgonderzoek naar gedaan.

Onvoldoende toezicht gehouden op geweld

Door het advies gaat er een streep door afspraken van de politie met de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Volgens die afspraken mochten de boa's wél geweld gebruiken.

De boa's leken hierdoor toestemming te hebben om bijvoorbeeld bewoners naar de grond te werken tijdens onveilige situaties en om hen in de boeien te slaan. Wettelijk gezien hadden deze afspraken niet gemaakt mogen worden en bovendien is hier onvoldoende toezicht op gehouden, zegt de inspectie.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de DV&O moeten de opvanglocatie vanwege de genoemde problemen op een andere manier inrichten, luidt de opdracht van de inspecteurs. Ook moet Van der Burg ervoor zorgen dat er niet meer wordt gefouilleerd op de locatie en dat er geen geweld meer wordt gebruikt.