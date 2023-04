Drukte op stations na treinongeluk Voorschoten valt mee

Een dag na het zware treinongeluk in Voorschoten is de drukte op de stations rond het getroffen traject behapbaar. Volgens de NS is het op de stations waar reizigers moeten overstappen op bussen "extra druk", maar is het wel te doen.

Bussen brengen reizigers van Leiden Centraal naar Den Haag Mariahoeve. Vanwege de herstelwerkzaamheden is daar geen treinverkeer mogelijk. Deze werkzaamheden duren zeker nog tot dinsdag 5.00 uur.

De ANWB laat weten dat er woensdag sprake is van een normale ochtendspits. Dat geldt ook voor de wegen rond het traject waar het ongeluk is gebeurd.

0:34 Afspelen knop Beelden vanuit de lucht tonen ravage na treinongeluk Voorschoten

Ontspoorde intercity na treinongeluk nog niet weggehaald

Een groot deel van de goederentrein die tegen een bouwkraan botste in Voorschoten is inmiddels van het spoor gehaald. Woensdagochtend stonden er nog twee wagons. Het is nog niet duidelijk wanneer en hoe de ontspoorde intercity wordt weggehaald, zegt een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail.

De goederentrein was dinsdagochtend vroeg gebotst met een bouwkraan, die op het spoor stond vanwege werkzaamheden bij het traject in Voorschoten. Vervolgens ontspoorde de intercity doordat de kraan of brokstukken daarvan op het spoor waren terechtgekomen.