Specialisten brengen plek van treinongeluk in Voorschoten in kaart

Specialisten van de politie brengen dinsdag de plek van het treinongeluk in Voorschoten in kaart. "Alles wat we in huis hebben, is daar aanwezig", zegt een woordvoerder van de Landelijke Eenheid.

Het Expertteam Visualisatie en Reconstructie maakt beelden met een 3D-camera. Op die manier maakt het team een driedimensionale reconstructie van de plek van het ongeluk. Die is nodig voor verder onderzoek en een eventuele rechtszaak, legt de woordvoerder uit.

Het Team Verkeersspecialisten verzamelt sporen en onderzoekt de trein. "Wij verzamelen alle puzzelstukjes om te bepalen of er sprake is van verwijtbare schuld", zegt de woordvoerder. Bij het onderzoek worden onder meer twee drones ingezet.

Onderzoek moet 'secuur en zuiver' verlopen

De politie wil het onderzoek zo snel mogelijk afronden, zodat het treinverkeer hervat kan worden. De woordvoerder benadrukt wel dat het onderzoek "secuur en zuiver" uitgevoerd moet worden.

De politiewoordvoerder kan nog niet zeggen wanneer het onderzoek afgerond is. Naast de politie doen ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), de Inspectie Leefomgeving en Transport en ProRail onderzoek, zegt de woordvoerder.

Voor de tientallen onderzoekers ter plaatse zijn mobiele toiletten geplaatst en is catering geregeld. Een greppel die het dorp van het spoor scheidt, is nu voorzien van brede loopplanken. De omgeving is nog altijd afgezet.

Bij het treinongeluk kwam dinsdag één persoon om het leven. Zo'n dertig mensen raakten gewond. Nog enkelen van hen liggen in het ziekenhuis.