Dit is wat er gebeurde in de eerste uren na het treinongeluk in Voorschoten

Hoe het treinongeluk in Voorschoten dinsdag heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. Midden in de nacht botsten een goederentrein en een passagierstrein tegen een bouwkraan op het spoor. Dit is wat er gebeurde in de uren na het noodlottige ongeval.

Om 3.28 uur komt bij de meldkamer de eerste melding over een treinongeluk bij station Voorschoten binnen. Een omstander heeft 112 gebeld. Kort daarna bellen ook passagiers van de verongelukte trein het alarmnummer.

Ook omwonenden bellen de hulpdiensten. Ze zijn wakker geworden van de eerste klap. Het is waarschijnlijk de goederentrein die op een bouwkraan botst. Even later zien de buurtbewoners een lichtflits en horen ze een nieuwe klap als de passagierstrein op de kraan botst. In de trein zitten vijftig mensen.

Hoe de treinen op de bouwkraan konden botsen is nog onduidelijk. Er werd gewerkt aan het spoor bij station Voorschoten, maar dat onderhoud vond volgens ProRail plaats op een spoor waarop geen treinen zouden rijden.

Hulpdiensten dinsdagochtend vroeg bij de verongelukte trein. Foto: ANP

Als de eerste hulpdiensten even later arriveren, treffen ze een "zeer onoverzichtelijke en chaotische situatie aan", zegt algemeen directeur Hans Zuidijk van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Het is donker op het spoor en er klinkt hulpgeroep. Het achterste deel van de passagierstrein staat in brand. Dat de bovenleiding is gebroken, maakt het werk van de hulpverleners gevaarlijk.

Een groot deel van de passagierstrein staat niet meer op het spoor. De twee voorste treinstellen zijn een weiland in geschoten en een ander stel hangt scheef op de rails. Van de bouwkraan is niet veel meer dan een brok verwrongen staal over.

1:54 Afspelen knop Dit is nu bekend over het treinongeluk in Voorschoten

Als de eerste reizigers ontdaan de trein verlaten, zetten buurtbewoners hun deuren open. Midden in de nacht vangen ze tientallen mensen op in huis. Een boer aan de andere kant van het spoor biedt reizigers koffie en de warmte van zijn stal.

Bij het ongeluk valt één dode. Het is de bestuurder van de aangereden bouwkraan. Daarnaast raken tientallen mensen gewond, van wie negentien ernstig. Ze worden ter plekke behandeld, of naar het calamiteitenhospitaal in Utrecht of een ander ziekenhuis vervoerd. Er komen in totaal 24 ambulances naar Voorschoten. Er landt ook een traumahelikopter bij de plek van het ongeval.

Een uur na het ongeluk zijn alle reizigers uit de trein. Weer een uur later zijn degenen die niet gewond zijn geraakt of ter plekke zijn behandeld voor lichte verwondingen per bus weggebracht.

0:34 Afspelen knop Beelden vanuit de lucht tonen ravage na treinongeluk Voorschoten