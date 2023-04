Omwonenden treinongeluk vingen passagiers thuis op: 'Machinist was in shock'

Twee omwonenden hebben zo'n dertig passagiers van de in Voorschoten ontspoorde trein thuis opgevangen. NU.nl vroeg de buurmannen naar hun ervaringen.

"Om 3.30 uur was er een hele harde knal. Het huis trilde behoorlijk. We zijn meteen gaan kijken, maar hadden niet direct in de gaten dat er een trein was ontspoord", zegt omwonende Jaron Ooms tegen NU.nl-verslaggever Job van der Plicht.

"Er wordt hier vaak aan het spoor gewerkt en dan hoor je regelmatig geluid. Dat is normaal. Maar om 3.30 uur vannacht was er een harde klap. En daarna hoorde ik nog een harde klap", voegt zijn buurman Chris van Engelenburg toe.

Ooms zegt dat hij mensen hoorde schreeuwen. Even later arriveerde de brandweer en al snel waren ook de politie en ambulance ter plaatse. "Pas later zagen we wat er echt aan de hand was."

"Ik heb meegekregen dat een goederentrein tegen een werkwagon is gebotst. Die werkwagon, waarschijnlijk een bouwkraan op wielen, is mogelijk op het andere spoor geduwd en daar is de intercity tegenaan gebotst", vertelt Ooms. Van Engelenburg vermoedt dat ook.

'Machinist van de goederentrein was in shock'

De buurmannen vingen samen zo'n dertig passagiers bij hen thuis op. Die waren ongedeerd of lichtgewond. Zo was er een jongen met een gebroken arm. "Mensen die naar Rotterdam The Hague Airport moesten, maar ook studenten die op stap waren geweest. Ze zijn allemaal nagekeken. Eentje ging naar het ziekenhuis", vertelt Van Engelenburg.

Sommigen waren vrij rustig, maar enkele anderen waren volgens Ooms in shock en zeiden niets. Zo ook de machinist van de goederentrein. "Die was echt in shock. Die heeft het als eerste meegemaakt. Hij zei niks en zat verbouwereerd voor zich uit te staren."

De mensen die de buurmannen thuis hadden opgevangen, werden rond 5.30 uur weggebracht naar waarschijnlijk Rotterdam of Den Haag.

Gewonden uit calamiteitenhospitaal naar huis of regulier ziekenhuis gebracht

Studenten die na een avond stappen in de trein zaten, zeiden op NPO Radio 1 dat ze zijn geschrokken. "We hoorden een harde knal. Alles viel op de grond", zei een van hen. Volgens de studenten moesten de passagiers zich goed vasthouden, omdat de trein scheef stond. "Sommigen waren al gevallen door de botsing", vertelt een student.

"We wilden eerst zelf uit de trein klimmen. Maar dat mocht niet van de brandweerlieden, omdat het volgens hen gevaarlijk was." Later haalde de brandweer de studenten veilig uit de trein. De groep maakt het goed. Een van hen is voor een check naar het ziekenhuis gebracht.

Een student is verontwaardigd over de nazorg die ze kregen. "We werden uiteindelijk met de bus naar Den Haag Centraal gebracht, maar daarna konden we het zelf uitzoeken", zegt hij tegen de NOS. "Er zijn mensen die een trauma hebben opgelopen bij het ongeluk, maar die nog wel een andere trein moesten nemen." Hij vraagt zich af of dat niet beter had gekund.

Slachtofferhulp Nederland staat klaar voor betrokkenen bij het ongeluk die "een luisterend oor nodig hebben". Ook kunnen ze contact opnemen met NS.