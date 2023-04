Dagenlang rijden er geen treinen tussen Leiden en Den Haag

Delen via E-mail

Door het zware treinongeluk in Voorschoten kunnen er de komende dagen geen treinen tussen Den Haag en Leiden rijden.

"We gaan dagenlang geen treinverkeer hebben tussen Den Haag en Leiden, daar moeten veel herstelwerkzaamheden plaatsvinden", vertelde ProRail-topman John Voppen op een persconferentie.

"Ik werk al zeventien jaar bij het spoor en heb dit nog nooit meegemaakt. De bouwkraan stond niet op een spoor dat gebruikt werd door treinen", zei Voppen. "Hoe de botsing heeft kunnen plaatsvinden, weten we nog niet."

Ook burgemeester Nadine Stemerdink van Voorschoten was bij de persconferentie aanwezig. "De impact van dit ongeval op Voorschoten is groot. We delen ons verdriet, maar tonen ook onze veerkracht", zei ze.