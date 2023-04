Overzicht Deze grote treinongelukken gebeurden eerder in Nederland

Dinsdag botste een personentrein op bouwmaterieel op het spoor in het Zuid-Hollandse Voorschoten. Daarbij kwam zeker één persoon om het leven, zo'n dertig mensen raakten gewond. Een overzicht van grote treinongelukken in Nederland in de laatste vijftig jaar.

4 april 2023: Een personentrein botste op bouwmateriaal dat op het spoor stond. Daarbij ontspoorde het voorste deel van de trein en meerdere wagons kantelden. Het achterste deel vloog in brand. Zeker één persoon kwam om het leven. Zo'n dertig mensen raakten gewond, van wie er negentien naar het ziekenhuis werden afgevoerd. Mogelijk was ook een goederentrein betrokken bij het ongeval.

27 maart 2017: In Harlingen kwamen zeker twee personen om het leven toen een auto en een trein met elkaar botsten. Volgens de politie kwam de auto op een overweg onder de trein terecht. Het ongeval gebeurde op een onbewaakte overweg, waar een maand eerder ook al een ongeluk gebeurde.

23 februari 2016: Een trein reed tegen een hoogwerker aan op een bewaakte spoorovergang nabij Dalfsen. Daarbij kwam de machinist om het leven en raakten zeven mensen gewond. De bestuurder van de hoogwerker kon het voertuig op tijd verlaten.

21 april 2012: Een intercity en een sprinter botsten op elkaar nabij het Westerpark in Amsterdam. Eén persoon kwam om het leven en zeker 117 mensen raakten gewond. De machinist van de sprinter reed door een rood sein, bleek achteraf.

20 maart: 2003: Een goederen- en passagierstrein botsten frontaal op elkaar op een wissel, zo'n driehonderd meter voor het station van Roermond. De machinist van de passagierstrein kreeg tijdens de rit een hartinfarct. Hij overleed en 38 anderen raken gewond.

30 november 1992: Door een te hoge snelheid bij werkzaamheden ontspoorde bij Hoofddorp een intercity van Amsterdam naar Vlissingen. Het voorste rijtuig draaide 180 graden en belandde naast de rails. Vijf mensen overleden en zeker dertig passagiers raakten gewond.

25 juli 1980: Op een enkel spoor bij het Groningse plaatsje Winsum botsten twee passagierstreinen met hoge snelheid frontaal op elkaar. Hierbij kwamen negen passagiers om het leven en er vielen 21 gewonden. Het traject werd slecht beveiligd en door de zeer dichte mist konden de twee treinen elkaar niet zien aankomen.

28 augustus 1979: Bij Nijmegen botsten twee passagierstreinen, waarvan een zonder passagiers, frontaal op elkaar. Acht mensen kwamen om het leven, 36 mensen raakten gewond.

27 oktober 1976: In de vroege ochtend botste een passagierstrein achter op een goederentrein tussen Middelburg en Goes. De machinist had door de dichte mist een rood sein gemist. Zeven mensen kwamen om het leven, zeven anderen raakten gewond.

4 mei 1976: De locomotief van een internationale trein naar Duitsland boorde zich bij Schiedam in een sprinter. De machinist van de sprinter had een rood sein over het hoofd gezien, en miste daardoor de tegemoet rijdende Duitse trein die een paar minuten vertraging had. Er vielen 24 dodelijke slachtoffers, enkele tientallen mensen raakten gewond.