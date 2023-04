Zeker een dode en negentien mensen naar ziekenhuis na treinongeluk bij Voorschoten

Een personentrein is in de nacht van maandag op dinsdag op bouwmaterieel gebotst in het Zuid-Hollandse Voorschoten. Mogelijk gaat het om een kraan op wielen die op het spoor stond. Bij het ongeluk is zeker één dode gevallen. Ook zijn negentien mensen zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Aan boord van de ontspoorde nachttrein bevonden zich in totaal zo'n vijftig passagiers. Hulpdiensten hebben de gewonde personen uit de treinstellen gehaald.

Twintig personen raakten lichtgewond en werden ter plekke behandeld. Zij worden volgens de Veiligheidsregio Hollands Midden opgevangen in omliggende woningen.

Wegens het ongeval is het calamiteitenhospitaal operationeel om gewonden op te vangen , meldt een woordvoerder van UMC Utrecht. Dit ziekenhuis wordt opengesteld bij grote ongelukken of calamiteiten.

Door de botsing zijn de voorste twee treinstellen in een weiland terechtgekomen. Het derde treinstel staat schuin op het spoor. In het achterste gedeelte van de trein brak korte tijd brand uit, maar die is inmiddels geblust. Specialisten zijn nog bezig om de trein veilig te stellen.

Geen treinen van en naar Leiden

Het ongeluk gebeurde rond 4.00 uur. De veiligheidsregio sprak op dat moment van een aanrijding tussen een personen- en een goederentrein, maar kwam daar later op terug.

De trein botste waarschijnlijk op een bouwkraan op wielen die op het spoor stond. NU.nl-verslaggever Job van der Plicht is ter plaatse. Volgens hem is het karretje verwrongen en staan de wielen omhoog.

Bij de botsing zijn volgens Veiligheidsregio Hollands Midden geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen.

Vanwege het ongeluk rijden er geen treinen tussen Leiden Centraal en Den Haag. De NS meldt dat er zeker tot 16.00 uur geen treinen van en naar Leiden Centraal rijden.

De eerste beelden van het ongeval:

0:34 Afspelen knop Bekijk hier de eerste beelden van de ontspoorde trein bij Voorschoten

Foto: ANP