Eén dode en negentien mensen naar ziekenhuis na treinongeluk bij Voorschoten

Een personentrein is in de nacht van maandag op dinsdag op een kraan op het spoor gebotst in het Zuid-Hollandse Voorschoten. Bij het ongeluk is zeker één dode gevallen. Ook zijn negentien mensen zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Momenteel liggen er nog drie mensen op de intensive care.

Het ongeluk gebeurde rond 3.30 uur. De veiligheidsregio sprak op dat moment van een aanrijding tussen een personen- en een goederentrein. Later bleek dat beide treinen waren gebotst op een bouwkraan die op het spoor stond.

Het dodelijke slachtoffer was een werknemer van bouwbedrijf BAM. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf na berichtgeving van NRC. De man was de bestuurder van de bouwkraan van BAM waar de treinen op botsten, meldt ProRail.

In de ontspoorde nachttrein zaten zo'n vijftig passagiers. Hulpdiensten hebben de gewonde personen uit de treinstellen gehaald.

Situatie slachtoffers op ic 'zeer ernstig maar stabiel'

Twintig mensen raakten lichtgewond en werden ter plekke behandeld. Zij werden tijdelijk opgevangen in omliggende woningen.

Drie mensen liggen nog op de intensive care. Twee van hen liggen in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). De derde ligt in het HMC Westeinde in Den Haag.

Hun situatie is "zeer ernstig maar stabiel", zegt een woordvoerder van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). De drie slachtoffers kwamen vrij snel na het incident binnen en zijn inmiddels geopereerd.

Meerdere onderzoeken naar precieze oorzaak

Door de botsing zijn de voorste twee treinstellen in een weiland terechtgekomen. Het derde treinstel staat schuin op het spoor. In het achterste gedeelte van de trein brak brand uit, maar die is inmiddels geblust. Specialisten zijn nog bezig om de trein veilig te stellen.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen plaatsvinden, wordt nog onderzocht. De politie en het Openbaar Ministerie doen daarnaast strafrechtelijk onderzoek, om te kijken of er strafbare feiten zijn gepleegd.

Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Geen treinen van en naar Leiden

Op een persconferentie werd gemeld dat er tussen Leiden en Den Haag nog dagenlang geen treinen rijden. Op de plaats waar het ongeluk plaatsvond, zijn nog veel herstelwerkzaamheden te verrichten.

Station Leiden Centraal werd gesloten, omdat het te druk werd met reizigers die een alternatieve route zochten. Wanneer de perrons weer opengaan, is nog niet bekend.

Op dit traject rijden dinsdag geen treinen. Foto: Bart-Jan Dekker

'Ongelooflijk tragisch' en 'zwarte dag voor het spoor'

Nadine Stemerdink, de burgemeester van de gemeente Voorschoten, noemt het dodelijke treinongeval "ongelooflijk tragisch". "Ik leef mee met de slachtoffers. Mijn gedachten gaan uit naar alle familie en vrienden van de mensen die hierbij betrokken zijn", zegt de burgemeester in een verklaring.

Topman John Voppen van ProRail spreekt van een "zwarte dag voor het Nederlandse spoor". "Mijn gedachten gaan uit naar iedereen die hierbij betrokken is."



De spoorwegbeheerder geeft aan dat er een bouwkraan is betrokken bij het ongeval. Het zou gaan om een kraan van een aannemer. De precieze rol van de kraan bij het incident wordt nog onderzocht.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is naar de plaats van het ongeval gegaan, meldt de organisatie. De OVV gaat onderzoeken hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.