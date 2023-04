Meerdere zwaargewonden nadat trein op bouwmaterieel botst bij Voorschoten

Bij een botsing met een personentrein in het Zuid-Hollandse Voorschoten zijn in de nacht van maandag op dinsdag meerdere personen zwaargewond geraakt. De trein verongelukte door bouwmaterieel op het spoor. Mogelijk zou het gaan om een kraan.

Door de botsing is het voorste deel van de trein in een weiland terechtgekomen, het middelste gedeelte ligt op zijn kant naast het spoor en in het achterste gedeelte van de trein is volgens de NS-woordvoerder brand uitgebroken.