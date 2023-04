Engelandvaarder en WO II-piloot Leo Hendrikx (99) overleden

Veteraan uit de Tweede Wereldoorlog Leo Hendrikx is op 99-jarige leeftijd overleden. Hij was volgens de Koninklijke Luchtmacht de oudste WO II-vlieger van de luchtmacht en een van de laatste levende Engelandvaarders. Hij vocht als Spitfire-piloot vanuit Engeland tegen nazi-Duitsland.

Ex-piloot Hendrikx verliet het bezette Nederland in 1941. Na een reis via Vichy-Frankrijk, Spanje en Portugal kwam hij in Canada terecht en uiteindelijk in Engeland. Daar kwam hij eind 1942 aan.