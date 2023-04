Geniet ervan zolang het kan: het stralende weer duurt nog twee dagen

Delen via E-mail

Wie deze week van het stralende weer wil genieten, kan dat dinsdag en woensdag nog doen. Op Witte Donderdag en Goede Vrijdag slaat het weer (in elk geval tijdelijk) om. Het weer met Pasen is nog onzeker.

Dinsdag en woensdag is het overdag zonnig en droog met 10 graden. Wie op een terrasje wil zitten of een mooie wandeling wil maken, moet wel rekening houden met de schrale noordoostenwind. Die laat de gevoelstemperatuur een paar graden lager uitvallen.

Donderdag komt een lagedrukgebied vanuit het westen naderbij. Dat zorgt volgens Weerplaza voor een dipje in het weer. Er is bewolking en het gaat mogelijk regenen. Op vrijdag is de kans op een bui nog wat groter.