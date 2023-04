Overheid zou elitesoldaat benaderd hebben om Ridouan Taghi 'uit te schakelen'

De Nederlandse overheid maakte in 2019 plannen om Ridouan Taghi uit te schakelen. Dat zei advocaat Michael Ruperti maandag tijdens de verdediging van commando Sil A., die wordt beschuldigd van wapen- en drugssmokkel. A. beweert dat hij Taghi moest uitschakelen toen hij in Dubai verbleef.

A. zegt dat hij eind 2019 op de kazerne in Roosendaal bezoek kreeg van twee collega's van het Korps Commandotroepen. Zij kwamen hem om advies vragen over een mogelijk plan om Taghi uit te schakelen. Dat melden De Telegraaf en Het Parool.

Volgens A. hadden zijn collega's een gesprek gehad met onder meer een officier van justitie en vertegenwoordigers van de inlichtingendiensten AIVD en MIVD. Die wilden Taghi in Dubai of Iran laten arresteren. Het was op dat moment nog niet zeker waar Taghi zich bevond. Later werd hij in Dubai aangehouden.

Als het aanhouden van Taghi niet zou lukken, wilden ze proberen om hem te ontvoeren naar Nederland. En als dát niet zou lukken, was het een optie om hem "ter plekke uit te schakelen". A. was van mening dat zo'n operatie in Dubai mogelijk was.

A. is als commando lid van 102 compagnie, een afdeling binnen het Korps Commandotroepen die zich bezighoudt met speciale missies in vijandelijk gebied. Hij diende in Libanon, Afghanistan en Ivoorkust. In zijn jeugd was hij bevriend met een criminele zakenpartner van Taghi.

Wat zijn commando's? Het Korps Commandotroepen is een speciale eenheid binnen de Nederlandse landmacht.

Het is te vergelijken met de 'special forces' in andere landen.

De militairen voeren over de hele wereld speciale missies uit, waaronder verkenning en militaire ondersteuning van bondgenoten.

Actieve leden van het korps worden kortweg 'commando' genoemd.

Het korps bestaat uit verschillende afdelingen, compagnieën genoemd. Die hebben allemaal een eigen specialisatie, zoals optreden in waterrijk of bergachtig gebied.

A. zou deel uitmaken van netwerk Taghi

De elitemilitair staat maandag terecht voor wapen- en drugshandel. Justitie meent dat hij deel uitmaakt van het netwerk van Taghi en hij wapens bezorgd zou hebben. Ook zou A. namens de organisatie van Taghi betrokken zijn geweest bij de smokkel van 260 kilo cocaïne.

Volgens de verdachte commando is dat onzin. De enige betrokkenheid bij Taghi is volgens hem juist het gewaagde plan uit 2019 om de crimineel uit te schakelen.

Taghi is de hoofdpersoon in het omvangrijke Marengo-proces. Tegen hem is een levenslange celstraf geëist voor het geven van opdrachten voor onderwereldmoorden.