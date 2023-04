Schutter zorgboerderij Alblasserdam belde zelf 112: 'Denk niet dat ze nog leven'

Volgens verdachte John S. was het zijn bedoeling om op 6 mei vorig jaar zelfmoord te plegen op een zorgboerderij. In plaats daarvan schoot hij koelbloedig twee mensen dood in Alblasserdam en verwondde hij twee anderen levensgevaarlijk. Hij zegt niet te weten waarom hij dit heeft gedaan. Wel belde hij na het schietincident zelf het alarmnummer 112.

In de rechtbank van Dordrecht werden beelden getoond van S. die gewapend de zorgboerderij oploopt. Toen hij het eerste slachtoffer zag, schoot hij de 34-jarige medewerkster meteen dood.

Een tweede slachtoffer dat zich ook buiten bevond, de twintigjarige Fleur, raakte levensgevaarlijk gewond. Zeer pijnlijk was het verhaal van de dertienjarige Roan. Uit zijn verklaring bij de politie werd duidelijk dat hij en het slachtoffer Ann-Sofie schoten hoorden en dachten dat het een boer was die op ganzen schoot. Ze wilden buiten gaan kijken.

Ann-Sofie kwam S. op weg naar buiten tegen. Ook zij werd direct doodgeschoten. Roan overleefde het schietincident ternauwernood. Op beelden is te zien hoe S. ogenschijnlijk kalm naar buiten liep. Minuten later appte hij vrienden met het bericht 'six kills' en naar RTL Boulevard stuurde hij de tekst 'Tro Tardi six kills'. Het is onduidelijk waarom hij het over zes slachtoffers had.

De rechtbank hield de verdachte voor dat het alles wegheeft van een doordacht moordplan. S. zelf kon het niet uitleggen.

S. weggestuurd bij zorgboerderij na relatie met minderjarig meisje

S. belde zelf de politie na zijn daad. In een 112-gesprek zei hij dat hij de schutter is en dat hij dacht dat de slachtoffers niet meer leven. Hij vertelde dat zijn daden het gevolg waren van het onthouden van de zorg die hij zo nodig had.

Ook verwees S. naar 2017, het jaar waarin hij werd weggestuurd bij Tro Tardi. Hij verbleef zelf ook op de zorgboerderij, maar werd vanwege een korte relatie met een minderjarig meisje weggestuurd. "Ik heb hier nooit uitleg voor gekregen", zei hij in het 112-gesprek.

De rechtbank hield S. voor dat je uit dit gesprek een motief en dus een plan zou kunnen afleiden. Daar komt bij dat hij de vrouw met wie hij een relatie had op de zorgboerderij, op 3 mei al had bedreigd. Hij had een foto met daarop het wapen gestuurd.

Een dag later schoot S. een zestigjarige man dood in Vlissingen. Hij maakt een foto van het slachtoffer en stuurde deze naar zijn ex-vriendin om een boodschap mee af te geven, vertelde S. Maar in het 112-gesprek zei hij dat hij de man had doodgeschoten om zijn wapen te testen.

Volgens het Pieter Baan Centrum (PBC) zijn de daden S. deels aan te rekenen en is hij niet volledig ontoerekeningsvatbaar. Zij adviseren de man tbs met dwangverpleging op te leggen. S. heeft een lang zorgverleden, maar geen strafblad. Vrijdag zal de strafeis worden uitgesproken. Het is nog niet bekend wanneer er uitspraak wordt gedaan.