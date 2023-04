Daders 'wildwestoverval' op waardetransport Amsterdam krijgen tot 15 jaar cel

De rechtbank in Amsterdam heeft maandag in totaal acht verdachten celstraffen tot vijftien jaar cel opgelegd voor de overval op een waardetransport in Amsterdam in 2021. Een van de daders schoot tijdens een vluchtpoging gericht op de politie.

De rechtbank legde twee mannen vijftien jaar cel op, onder wie de man die aantoonbaar gericht schoot op de politie. Andere daders kregen straffen van tien en twaalf jaar. Twee verdachten kregen straffen van twee en zes jaar opgelegd, omdat ze volgens de rechtbank een kleinere rol hebben gespeeld bij de overval.

De gewapende verdachten overvielen op 19 mei 2021 een edelmetaalbedrijf in Amsterdam-Noord, waar net een waardetransport was geleverd. Tijdens de overval schoten de overvallers in de lucht. Ze gingen er in drie vluchtauto's vandoor met een buit ter waarde van 14,5 miljoen euro. Een van de vluchtauto's wist te ontkomen. De buit is nog altijd niet volledig teruggevonden.

Na een lange achtervolging probeerden de verdachten bij het dorp Broek in Waterland over te stappen in andere auto's. Bij de vluchtpoging door een weiland werd er door de verdachten en de politie geschoten. Daarbij kwam een overvaller om het leven. Agenten verklaarden later dat de verdachten gericht op hen schoten. De advocaten van de verdachten stelden dat daar onvoldoende bewijs voor was.

De beweringen van de advocaten worden ondersteund door forensische bevindingen. Nergens zijn inslagen gevonden van door de verdachten verschoten kogels, tegenover meerdere afkomstig van politiekogels. In Broek en Waterland zijn acht hulzen uit wapens van de verdachten gevonden, tegenover 87 van de politie.

Het Openbaar Ministerie (OM) stelde dat er vaker gericht is geschoten en eiste achttien jaar celstraf tegen zeven verdachten. Tegen een achtste verdachte, die een beduidend kleinere rol speelde, eiste het OM vijf jaar cel. De rechtbank ging daar niet in mee. Die acht het bewezen dat er eenmaal gericht is geschoten op een politievoertuig.

