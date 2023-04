Politie pakt man (23) uit Sittard op in onderzoek naar dood Xavier Durlinger

Delen via E-mail

De politie heeft maandag een 23-jarige man uit Sittard aangehouden in de zaak rond de dood van Xavier Durlinger. De man wordt ervan verdacht de negentienjarige Durlinger vorig jaar om het leven te hebben gebracht.

Durlinger werd op 12 mei vorig jaar opgegeven als vermist. Een week later werd zijn lichaam gevonden in een bos bij de wijk De Kollenberg in Sittard. Sindsdien deed de politie onderzoek naar de omstandigheden rond zijn dood. Dat leidde na maanden naar de 23-jarige man uit Sittard.