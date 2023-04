John S. legt gruweldaden Vlissingen en Alblasserdam uit, maar niks klinkt logisch

John S. heeft maandag voor de rechtbank in Dordrecht laten weten dat hij al vele malen beelden in zijn hoofd heeft gehad waarin hij mensen doodmaakt. Het is een deel van zijn verklaring waarom hij vorig jaar een man in Vlissingen heeft doodgeschoten en twee dodelijke slachtoffers heeft gemaakt op een zorgboerderij in Alblasserdam.

De 39-jarige S. heeft zijn gruwelijke daden bekend, maar gaf voor het eerst uitleg in de rechtbank van Dordrecht. Zijn verklaringen missen alle logica, "maar zo werkt het in mijn hoofd".

De verdachte schoot op 4 mei vorig jaar een zestigjarige man dood in Vlissingen. Twee dagen later maakte hij twee dodelijke slachtoffers op zorgboerderij Tro Tari in Alblasserdam en raakten twee anderen zwaargewond.

S. zegt al jarenlang beelden in zijn hoofd te hebben waarin hij andere mensen doodmaakt, maar ook zichzelf. Begin vorig jaar werden die beelden steeds heftiger. Ook had hij een obsessie met wapens, vertelde hij. In april wist hij aan een pistool en munitie te komen.

Op 3 mei zocht S. contact met zijn ex-vriendin. Met het toen minderjarige meisje had hij kort een relatie toen zij beiden op de zorgboerderij in Alblasserdam verbleven. "Ik wilde in contact met haar komen omdat zij maar terug bleef komen in mijn beelden", liet hij weten.

De manier waarop S. contact zocht, was zeer dreigend. Hij stuurde een foto met een wapen, handschoenen uit een carnavalswinkel met daarop een skelettenhand, en de datum van die dag. Hij verzond deze foto met een toestel dat zijn ex-vriendin niet kende.

"Op dat moment wilde ik alleen met haar praten. Ik wist geen andere manier", zei S. "Mijn hoofd heeft hele rare denkwijzen op dat gebied."

Met doodschieten slachtoffer wilde S. 'boek afsluiten'

Een dag later schoot S. de zestigjarige man in Vlissingen dood. Hij had het slachtoffer via de chat leren kennen en had met hem een afspraak gemaakt om seks te hebben. Het slachtoffer werd vrijwillig vastgebonden en geblinddoekt, maar werd vervolgens doodgeschoten. S. plaatste een papiertje met de tekst 'fuck you' op de buik van de man, maakte hier een foto van en stuurde deze naar zijn ex-vriendin.

Op de vraag van de rechtbank waarom S. dit had gedaan, antwoordde hij: "Om het af te sluiten." Daarmee doelde hij op het contact met zijn ex-vriendin. "Om het boek af te sluiten en de beelden te stoppen."

De rechtbank hield S. voor dat het erop leek dat hij precies wist wat hij deed en dat zijn daden goed waren voorbereid. En dat ze dus niet waren gepleegd door iemand in paniek en met veel stress, zoals S. zelf zei.

"Dat lijkt alleen zo van de buitenkant", vertelde S. Ook liet hij weten dat de mensen die hij in zijn hoofd doodmaakt, altijd weer terugkeren. "Daarom vind ik het moeilijk te beseffen dat hij (het zestigjarige slachtoffer, red.) dood is."

Later op de dag zal worden ingegaan op wat er op de zorgboerderij in Alblasserdam is gebeurd.