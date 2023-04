Strafproces over dodelijke schietpartij bij zorgboerderij Alblasserdam van start

De rechtbank in Dordrecht begint maandag aan het strafproces over de dodelijke schietpartij bij een zorgboerderij in Alblasserdam en de moord op een schoenmaker in Vlissingen. Daar zijn drie dagen voor uitgetrokken.

De rechtbank verwacht dat veel nabestaanden en familieleden van slachtoffers deze emotionele en beladen zaak zullen bijwonen.

De 39-jarige John S. staat terecht voor het doodschieten van een 34-jarige medewerkster en een zestienjarig meisje op boerderij Tro Tardi in mei 2022. Twee anderen, een jongen van twaalf en een twintigjarige vrouw, raakten daarbij zwaargewond.

Verschillende mensen waren getuige van het bloedbad en vluchtten het weiland of de stallen in. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden in een park in Alblasserdam, terwijl hij 112 belde.

Lichaam van schoenmaker in zijn winkel aangetroffen

Een paar dagen voor de schietpartij zou S. in Vlissingen een zestigjarige schoenmaker hebben doodgeschoten. Het lichaam van de man werd in zijn winkel aan de Sint Jacobsstraat gevonden. Het slachtoffer had S. ontmoet via een homochatapp.

S. stuurde beelden van het lichaam naar een ex-vriendin, die hij in 2017 op de zorgboerderij had leren kennen. Hij was daar destijds weggestuurd vanwege een ongewenste relatie met deze minderjarige cliënte.

Tientallen mensen mogen een slachtofferverklaring voorlezen

De eerste zittingsdag zal in het teken staan van het behandelen van de gebeurtenissen in Vlissingen en Alblasserdam. De woensdag is volledig uitgetrokken voor de slachtoffers. Tientallen personen krijgen de kans een slachtofferverklaring voor te lezen.

De strafeis tegen S. en het pleidooi van zijn advocaat worden op vrijdag verwacht. De aanklager zei eerder dat de belangrijkste vraag in het proces de waarom-vraag wordt. "Waarom doet iemand zoiets?" De andere vraag is in hoeverre zijn daden hem kunnen worden toegerekend. Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum, de gedragskundige observatiekliniek van justitie.

De verdachte heeft zich tijdens voorbereidende zittingen nog niet in de rechtbank laten zien.