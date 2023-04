Scholieren vmbo-basis en -kader beginnen maandag al aan examens

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Voor een kleine 40.000 vmbo-leerlingen gaat de examenperiode maandag van start. Scholen kunnen de digitale eindexamens voor leerlingen van het vmbo-basis- en -kaderonderwijs vanaf 3 april afnemen.

Vrijwel alle scholen maken volgens het College voor Toetsen en Examens (CvTE) gebruik van de mogelijkheid om de digitale examens flexibel af te nemen. Dat kan alleen voor de leerwegen vmbo-basis en -kader. Volgens een CvTE-woordvoerder zijn twee of drie scholen nog niet overgegaan op digitale flexibele examens.

In totaal doen dit jaar ongeveer 186.000 middelbare scholieren examen. Maar dat aantal kan iets lager uitvallen, doordat scholen een ruime marge aanhouden bij het bestellen van de centrale examens bij DUO.

Ook dit jaar zijn er nog "kleine maatregelen" nodig voor de centrale examens in het voorgezet onderwijs, omdat de gevolgen van de coronacrisis nog steeds merkbaar zijn in het onderwijs. Zo is de periode waarin vmbo-basis- en -kaderleerlingen het digitale examen kunnen afleggen twee weken langer. Scholen hebben tot 21 juli de tijd om de examens af te nemen.