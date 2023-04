Advocaten van toeslagenouders stappen uit overleg met compensatieorganisatie

Delen via E-mail

Advocaten van slachtoffers van het Toeslagenschandaal zijn uit het overleg gestapt met de organisatie die de compensatie van de gedupeerde ouders moet regelen. Volgens de advocaten zit het overleg vast en komen er maar geen oplossingen voor de "grote knelpunten" in het slepende dossier.

Met de hersteloperatie wil de overheid de tienduizenden ouders compenseren die gedupeerd zijn door het Toeslagenschandaal. Vele duizenden ouders hebben bezwaar gemaakt tegen de besluiten van UHT. De verwerking van deze klachten verloopt volgens de advocaten traag. In dit tempo zou het nog zeker twaalf jaar duren voordat alle bezwaren zijn verwerkt.

De advocaten zeiden in het najaar al een "nieuwe affaire" te vrezen omdat de UHT het werk en de druk niet aankan. Ze hebben het gevoel dat de organisatie niet luistert naar wat de advocaten en de slachtoffers zeggen. Ook ontbreken er met regelmaat stukken in de dossiers over de ouders die de advocaten vertegenwoordigen.