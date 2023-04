Rode Kruis opent gironummer voor voedselhulp in Nederland: 'zorgwekkend'

Het Rode Kruis heeft gironummer 5125 geopend voor voedselhulp in Nederland. De organisatie merkt dat de vraag naar voedselhulp toeneemt en wil dat dubbel zoveel mensen deze hulp krijgen. "Van 20.000 bereikte mensen in 2022 naar minimaal 40.000 in 2023."

De organisatie helpt mensen onder meer door boodschappenkaarten uit te delen. Met zo'n kaart kan voor 17,50 euro aan boodschappen worden gehaald. In 2022 deelde het Rode Kruis ruim 215.000 van deze kaarten uit.

"Het is een zorgwekkende ontwikkeling dat steeds meer mensen in Nederland niet genoeg geld overhouden om voldoende gezond en gevarieerd voedsel te kopen", zegt Heleen van den Berg, waarnemend directeur Nationale Hulp en Verenigingsmanagement bij het Rode Kruis. "Ze eten te weinig of slaan maaltijden over."

Het Rode Kruis denkt dat het aantal mensen dat voedselhulp nodig heeft de komende tijd verder toeneemt.