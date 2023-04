Parachutist overleden door ongeval bij International Airport Teuge

Een parachutist is zondagmiddag in het Gelderse dorpje Teuge neergestort en om het leven gekomen, meldt de politie. Het gaat om een 49-jarige man uit Utrecht.

Ongelukken met parachutisten komen wel vaker voor in Teuge. In 2017 raakte een 52-jarige, ervaren parachutist zwaargewond. Een jaar later overleed een negentienjarige vrouw na een parachutesprong. En in 2020 stortten twee parachutisten neer. Een van hen raakte zwaargewond.