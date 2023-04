Dode en gewonde door omgeslagen bootje bij stuwdam in Maastricht

Bij het omslaan van een bootje in de Maas bij Maastricht is zondag één persoon om het leven gekomen. Een andere persoon is naar het ziekenhuis gebracht.

De twee personen kwamen rond 13.30 uur ter hoogte van de Sluisdijk in het water terecht, nadat ze over de stuwdam heen waren gevaren. Dat gebeurde waarschijnlijk vanwege de sterke stroming. Daardoor dreven zij ook een flink stuk af, zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Duikploegen haalden de eerste drenkeling levend uit het water en brachten diegene naar het ziekenhuis. De tweede drenkeling werd iets later ter hoogte van Itteren uit het water gehaald. Deze persoon was overleden.

De hulpdiensten sloegen na de eerste melding groot alarm. Ze riepen onder meer een politiehelikopter en een Duitse traumahelikopter op. Ook zette de brandweer boten in. De helikopters zochten boven het water naar de drenkelingen.

De oorzaak van het ongeluk wordt nog verder onderzocht.