Weekweerbericht: Eindelijk wat meer zon en stijgende temperaturen

Oorzaak van die lage temperaturen is de koude lucht die vanuit Scandinavië onze kant op komt. Daardoor schommelt de temperatuur overdag vaak tussen de 8 en 10 graden. 's Nachts is er zelfs nog vorst.

Met name de nacht naar dinsdag en de nacht naar woensdag zijn potentieel koude momenten. Mogelijk is er dan op een enkele plek matige vorst van -5 graden. Vlak boven de grond kan het regionaal matig gaan vriezen. Uitlopende natuur en bloesem kan daardoor vorstschade oplopen.

Overdag ligt de temperatuur gemiddeld rond een graad of 9. Dat is zo'n 4 graden kouder dan normaal in begin april. Doordat de zonkracht flink is toegenomen, zal het toch best aangenaam aanvoelen. Echte neerslag verwacht Weerplaza de komende dagen niet.