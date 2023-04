Meer auto's en meer files: verkeersdrukte is nog groter dan voor corona

De drukte op de Nederlandse wegen is weer helemaal terug, en is zelfs nog groter dan voor corona. En dat terwijl nog steeds veel mensen thuiswerken.

In vergelijking met het eerste kwartaal van 2019 is het aantal verkeersopstoppingen met 10 procent gestegen. Dat meldt de ANWB op basis van de filecijfers van het eerste kwartaal van dit jaar.

Dat de verkeersdrukte "in alle hevigheid" is teruggekeerd, komt volgens de ANWB door het groeiende wagenpark. In vergelijking met 2019 zijn er 470.000 auto's meer in ons land.

Iets dat "letterlijk en figuurlijk zijn sporen nalaat op de weg", zegt Arnoud Broekhuis van de ANWB. Volgens statistiekbureau CBS zijn er in Nederland ruim 8,9 miljoen personenauto's. "Tel daarbij het vrachtverkeer op en het is duidelijk dat dit consequenties heeft voor de doorstroming. Zeker als we gelijktijdig de weg opgaan", stelt Broekhuis.

Het weer helpt niet mee

In Noord-Holland groeide de filezwaarte de afgelopen drie maanden met 20 procent vergeleken met 2019. De drukste provincies blijven Zuid-Holland en Noord-Brabant.

Het slechte weer hielp niet mee. Zo zorgden sneeuw en regen op 7 maart en 14 maart voor een totale filelengte van ruim 1.000 kilometer.