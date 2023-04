Weerbericht: Veel zonneschijn en droog, maar het kan fris aanvoelen

Delen via E-mail

Zondag schijnt de zon volop. Het blijft droog en de temperatuur komt uit op zo'n 8 tot 10 graden. Door de noordoostenwind kan de gevoelstemperatuur wel wat lager liggen.

In het zuiden kan het eerst nog bewolkt zijn, maar later in de ochtend breekt ook daar de zon door.