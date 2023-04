Verdachte van beschieten gevechtshelikopter bij Apeldoorn weer vrij

De 52-jarige man uit Uddel die donderdag is aangehouden omdat hij een Apache-gevechtshelikopter zou hebben beschoten bij Apeldoorn is weer vrij. De man wordt nog wel verdacht van bedreiging en het in gevaar brengen van een luchtvaartuig.

Wat voor wapen de man heeft gebruikt en waarom hij heeft geschoten, is nog onduidelijk. De Koninklijke Marechaussee vermoedt dat hij een luchtbuks heeft gebruikt en vanaf zijn eigen perceel schoot.

De verdachte werd donderdag rond 18.00 uur aangehouden nadat er per mail een bedreiging was binnengekomen.

"Van het team in de Apache ontvingen we de melding dat ze boven Apeldoorn beschoten werden", zei een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee donderdag tegen NU.nl. De helikopter kon veilig landen op een vliegveld in de buurt. Niemand raakte gewond.