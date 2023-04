Van speurkatten bij de douane tot parkeerpop: een selectie van 1-aprilgrappen

Delen via E-mail

Een nieuwe tulpensoort die bestand is tegen toeristen, een speurkat die gaat werken voor de douane en een geurherkenningsapp die drugslocaties kan opsporen: ook dit jaar heeft 1 april weer een stroom van grappen opgeleverd. Hieronder lees je een selectie.

Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) heeft samen met een onderzoeksinstituut een tulp ontwikkeld die resistent is tegen de mens. "Nederlandse bloemen zijn wereldberoemd en jaarlijks brengen dan ook miljoenen bezoekers uit binnen- en buitenland een bezoek aan de Nederlandse bollenvelden. Bezoekers hebben vaak niet door dat ze schade veroorzaken aan de velden zodra ze deze betreden." De Flores Touristia wordt zaterdag gepresenteerd.

De politie Noord-Limburg heeft een geurherkenningsapp ontwikkeld voor burgers om drugslocaties en - dumpingen op te sporen. Zo kunnen ze de politie en de gemeenten gaan helpen in de strijd tegen ondermijning. Via de app kunnen gebruikers melding doen als ze de drugslocatie vinden. Ryan Palmen, burgemeester van Horst aan de Maas en portefeuillehouder Veiligheid Regio Deal Noord-Limburg, benadrukt dat de veiligheid van de melders wordt gegarandeerd.

Flitsmeister lanceert de FM Parkeerpop. Automobilisten kunnen de opblaasbare pop inzetten wanneer hun auto geparkeerd staat en ze bijvoorbeeld even snel moeten rennen naar de supermarkt. Zo hoeven ze geen parkeergeld te betalen als ze daar geen zin in hebben. "Met de FM Parkeerpop voorkom je parkeerboetes en kan je lekker gratis staan zonder zorgen."

Volgens de Efteling krijgt de attractie Carnaval Festival een nieuw, sneller geluid. Hiervoor wordt samengewerkt met dj's. Bram van Sprang, audio engineer: "Om de ritbeleving helemaal af te maken, hebben we nieuwe gondels ontworpen met ingebouwde speakers. Zo kan de gast niet alleen de muziek horen, maar ook voelen. Uiteraard hebben we ook het tempo van Carnaval Festival afgesteld op de nieuwe muziek."

De UvA start een proef met intelligente drones die het rookverbod op de campus kunnen handhaven. Ze detecteren sigarettenrook en kunnen "op basis van actuele windmetingen, geo-fencing technologie en gezichtsherkenning bepalen waar en bij welk target de rook precies vandaan komt". Met een precisiespuit in de drone wordt de sigaret in de mond van een student of medewerker vervolgens gedoofd.