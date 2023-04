Weerbericht: Bewolkte en regenachtige dag met in de middag flink wat wind

Zaterdag is het bewolkt en er kan op veel plaatsen (mot)regen vallen. De temperatuur loopt op naar 9 tot 11 graden.

In de ochtend is het in het hele land bewolkt en er kan wat (mot)regen vallen.

De wind komt uit verschillende richtingen. In het noorden staat een matige wind die uit het noordoosten komt. In het zuiden komt de wind uit omgekeerde richting, uit het zuidwesten. In het midden van het land staat bijna geen wind.

's Middags neemt de wind in kracht toe en komt dan op meer plaatsen vanuit het noordoosten.

Later op de dag wordt het vanuit het noorden droger. In de nacht naar zondag komen opklaringen voor. De temperatuur daalt naar 1 tot 4 graden en in het noordoosten kan het plaatselijk zelfs tot vorst komen.

