Goed nieuws: Gratis maaltijd voor kwetsbare kinderen | Otter terug in Biesbosch

Door het slechte nieuws dat NU.nl vaak domineert, kan het goede nieuws ondersneeuwen. Daarom zetten we positieve en vrolijk stemmende berichten op een rij. Deze week: Het programma voor gratis schoolmaaltijden voor kwetsbare kinderen ging deze week van start. En de otter is na zestig jaar weer terug in de Biesbosch.

Scholen bieden maaltijden of boodschappenkaarten aan

Het programma voor gratis schoolmaaltijden voor kwetsbare leerlingen in het basisonderwijs en middelbaar onderwijs ging woensdag van start. Scholen kunnen nu maaltijden aanbieden of ouders steunen met boodschappenkaarten.

Dit jaar is 100 miljoen euro beschikbaar voor de maaltijden op school. Onderwijsinstellingen waarop minimaal 30 procent van de leerlingen uit een gezin met een laag inkomen komt, kunnen zich voor het project aanmelden. Ook leerlingen in het speciaal onderwijs komen in aanmerking. Er kunnen in totaal 300.000 leerlingen worden geholpen.

Otter is na ruim zestig jaar weer terug in de Biesbosch

De otter is weer terug in de Biesbosch. Het dier is inmiddels meermaals in het Zuid-Hollandse en Brabantse natuurgebied vastgelegd op een wildcamera. Sinds 1960 werd het dier er niet meer gezien.

Dat de otter naar het nationale park zou terugkeren, werd verwacht. De soort was al gezien in de omgeving en bovendien is de Biesbosch een heel geschikte woonplek voor het marterachtige dier. Volgens Staatsbosbeheer was het "enkel wachten tot een otter de dodelijke snelwegbarrières wist te overbruggen", zo liet de organisatie weten via Facebook.

Meer oog voor de ramadan op de werkvloer

De ramadan is deze week begonnen. En voor mensen die meedoen is het steeds minder ingewikkeld te combineren met het werk. Er is tegenwoordig namelijk meer oog voor hoe bedrijven met verschillende geloven omgaan, zei Pascal Besselink tegen NU.nl. Hij is advocaat arbeidsrecht bij DAS. "Dat is iets wat werknemers en werkgevers bespreken, maar er staat niets over in de wet."

Volgens Jannes van de Velde, woordvoerder van werkgeversvereniging AWVN, is de situatie op de werkvloer de afgelopen jaren flink veranderd. "We zijn gewend geraakt aan het samenwerken met mensen met een ander geloof", zei Van de Velde. "Dertig jaar geleden kwamen werkgevers nog weleens naar ons toe met problemen. Het was bijvoorbeeld bij veel bedrijven moeilijk om een plek te vinden voor moslims die overdag wilden bidden. Maar dat horen wij eigenlijk nooit meer."

Nog meer nieuws om blij van te worden

Er was deze week nog meer goed nieuws. Onder meer deze berichten, met groot of klein nieuws, bezorgden ons op de redactie een glimlach:

In India zijn voor het eerst in zeventig jaar vier jonge jachtluipaarden geboren. Dat gebeurde in Kuno National Park. De moeder van de jongen is afkomstig uit Namibië en werd vorig jaar samen met zeven andere jachtluipaarden overgebracht naar India. De jongen maken het goed.

Hij deed dat met zijn blote handen, nadat de mijn door zware regenval was ingestort.

Het spoor was een tijdje dicht doordat dassen tunnels hadden gegraven onder de rails. Tijdens herstelwerkzaamheden bleek dat een deel van de tunnels door bevers is gegraven.

Op het strand van Vlieland is maandagochtend een klapmuts geboren. Dat is bijzonder, want de zeehondensoort komt normaal gesproken in de poolstreek voor. Het gaat goed met het dier, dat naar een onbekende plaats is gebracht zodat het niet door mensen wordt gestoord.