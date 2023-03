Utrecht gaat termen 'hoger' en 'lager' opgeleid niet langer gebruiken

Delen via E-mail

Utrecht stopt met de termen 'hoger' en 'lager' opgeleid. De gemeente vindt dat er meer waardering moet komen voor het mbo en heeft daarom een plan opgesteld voor meer gelijke behandeling van mbo-studenten. Utrecht is hiermee de eerste stad die invulling geeft aan de nieuwe mbo-werkagenda van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De gemeente stopt volledig met het gebruik van de termen 'hoger en lager opgeleid'. In plaats daarvan worden mbo, hbo en wo bij naam genoemd. Ook in het uitgaan, verenigingsleven en de studentenhuisvesting moeten mbo'ers dezelfde rechten krijgen.

"Er moet iets fundamenteels veranderen in de samenleving zodat het mbo als volwaardige vervolgopleiding wordt gezien naast het hbo en wo. Met dit plan willen we dat doel realiseren en jongeren en hun omgeving enthousiast maken voor een vakopleiding", zegt wethouder Dennis de Vries, die onder meer het mbo en jeugd in zijn portefeuille heeft.