Weekendweerbericht: Zondag volop zon, maar zaterdag eerst nog regen

Zaterdag wordt een onstuimige dag met veel wind en regen en een maximale temperatuur van zo'n 12 graden. Aan het begin van de dag regent het in het hele land. In de loop van de middag trekken de buien weg via het zuiden.

In het noorden van het land kan het daardoor droog worden. De zon kan zich zelfs al even laten zien, samen met een stevige wind die uit het noordoosten komt.

Zondag verandert het weerbeeld. Het kan in het zuiden van het land eerst nog regenen, maar dat zal van korte duur zijn. In de rest van het land is het in de ochtend al zonnig.