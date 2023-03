Groningen eist 30 miljard euro extra voor inlossen ereschuld vanwege gaswinning

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Groningen eist een maatregelenpakket van minimaal 30 miljard euro voor het inlossen van de zogenoemde 'ereschuld' die ontstaan is door de gaswinning. Het miljardenpakket komt bovenop de kosten voor het herstellen van de schade aan panden en het versterken ervan. Daarover wil de provincie nog met het Rijk in gesprek.

De provincie wijst op de resultaten van een parlementaire enquêtecommissie naar de gaswinning in Groningen. De commissie concludeerde dat de belangen van Groningen jarenlang werden genegeerd. Vervolgens faalde de overheid om de gevolgen van de gaswinning en aardbevingen op te lossen.

"De gevolgen voor mensen, huizen, gemeenschappen en de regio zijn rampzalig", aldus de provincie. De gaswinning in Groningen heeft de Staat ruim 360 miljard euro opgeleverd. "Slechts 1 procent van dit geld landde in Groningen", benadrukt de provincie.

Het inlossen van de ereschuld moet volgens de provincie gebeuren langs vier lijnen. De schadeafhandeling en versterkingsoperatie heeft prioriteit. Dit moet per direct milder, menselijker en makkelijker worden. Dit was ook de belangrijkste aanbeveling van de enquêtecommissie.

Daarnaast moet er perspectief komen voor de regio. Er moeten investeringen komen in de leefbaarheid en voorzieningen van Groningers. Zo wil de provincie dat de regio in 2035 helemaal aardgasvrij is. Ook moet er onder meer extra geld naar het onderwijs en de bereikbaarheid.