Uitspraak in 'wildwestoverval' waardetransport: waar kwamen de kogels vandaan?

De rechtbank in Amsterdam doet vandaag uitspraak in de zaak over een overval op een waardetransport in Amsterdam. Als de rechtbank vindt dat er gericht is geschoten op de politie, dan zullen de straffen hoog uitvallen.

Op 19 mei 2021 ramt een Porsche Cayenne met zijn achterkant een metalen schuifpoort aan de Amsterdamse Meeuwenlaan. Seconden later stormen gemaskerde mannen het edelmetaalbedrijf Schöne binnen waar zojuist een waardetransport is gearriveerd.

Buiten het bedrijf neemt een van de overvallers positie in en schiet met een automatisch vuurwapen in de lucht. Om nieuwsgierigen en agenten op afstand te houden, is het verhaal van de verdachten. "Er wordt geschoten", klinkt het over de politiekanalen. Met niet veel later een massa-achtervolging tot gevolg.

Het vuurwapengeweld dat uiteindelijk losbarst, zorgt tot de dag van vandaag voor psychische klachten bij betrokken agenten. Voer voor discussie is of de verdachten nou gericht hebben geschoten op de politie of enkel in de lucht om ze af te schrikken.

Verdwenen buit nooit gevonden

Het plan voor de overval wordt geboren in België, net als een aantal van de verdachten. De overige overvallers, in totaal negen, hebben Franse, Marokkaanse en Kameroense roots. In een appartement in Antwerpen waar de roof wordt gepland is Frans de voertaal.

In dat appartement worden beelden bekeken van Schöne Edelmetaal en de locatie van het te overvallen bedrijf in Amsterdam, gemaakt met een drone. Eenmaal daar wordt dankzij het rammen van de Porsche een deur ontzet, waardoor de overvallers naar binnen kunnen.

De twee bewakers van het waardetransport worden vastgebonden. Een deel van de edelmetalen verdwijnt in de gereedstaande Porsche en twee Audi's, type A6 en S4. Met een buit ter waarde van 14.5 miljoen euro rijden ze met hoge snelheden naar het nabijgelegen dorp Broek in Waterland.

Daar staan drie auto's gereed waarin de buit moet worden overgeladen. In de nauwe weggetjes van Broek in Waterland is het echter moeilijk vluchten. Zeker met de politie zo dicht op je hielen. Het lukt de verdachten dan nog net om enkele van de snelle voertuigen in brand te steken, maar met de gereedstaande auto's komen ze niet ver.

Eentje wordt door de politie een sloot in geramd. Een ander rijdt een tuin in van een bewoner van Broek in Waterland en eindigt tegen een boom. Een van de verdachten verschuilt zich in een kliko in de tuin maar wordt snel gevonden. Anderen vluchten een nabijgelegen weiland in, waar een van de mannen wordt doodgeschoten door de politie.

Toch weet een deel van de verdachten te ontkomen. Zij hebben een andere route gekozen en steken hun voertuig in brand onder een viaduct van de A1 in Diemen. Ze stappen over in een gereedstaande BMW en met 4.2 miljoen euro aan onder andere goud en platina.

Ook zij zullen uiteindelijk worden aangehouden, met Ibrahim A. als laatste eind vorig jaar. De verdwenen buit is nooit teruggevonden.

Uitgebrande vluchtauto in Broek in Waterland (Foto: ANP) Foto: ANP

Geen bewijs voor gericht schieten

Zijn de verklaringen van agenten dat er gericht op ze is geschoten voldoende voor het bewijs? De beweringen van de verdachten dat ze niet gericht hebben geschoten, worden ondersteund door forensische bevindingen.

Nergens zijn inslagen gevonden van door de verdachten verschoten kogels, tegenover meerdere afkomstig van politiekogels. In Broek en Waterland zijn acht hulzen uit wapens van de verdachten gevonden, tegenover 87 van de politie.