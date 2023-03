Slachtoffer en verdachte van schietpartij Amsterdam waren buren

De vrouw die donderdag is overleden bij een schietpartij in Amsterdam, is neergeschoten door haar buurman. Hij is vlak erna zelf dood aangetroffen bij een parkeergarage in de buurt van de plaats delict. De politie gist nog naar zijn motief.

Het 47-jarige slachtoffer is voor een portiek in De Wittenstraat doodgeschoten. Het lichaam van de 57-jarige schutter is kort daarna gevonden in een parkeergarage aan De Wittenkade. Beide straten liggen in de Staatsliedenbuurt.

De schietpartij vond donderdag rond 8.00 uur plaats. Hulpverleners probeerden tevergeefs de vrouw te reanimeren. De dader vluchtte te voet.