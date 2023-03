Drugshandelaar Piet Wortel vlak voor vrijlating aangehouden voor witwassen

De voor drugshandel veroordeelde Piet Wortel wordt toch niet vrijgelaten. De rechtbank in Rotterdam besloot eerder deze week dat er onvoldoende bewijs is om hem nog langer vast te houden in een dubbele moordzaak, maar hij is nu aangehouden voor witwassen.

Dat bevestigt Wortels advocaat Ruud van Boom vrijdag na berichtgeving van Het Parool. Wortel zou eigenlijk donderdag op vrije voeten worden gesteld.

De zaak tegen de in Suriname geboren Wortel draaide tot voor kort alleen om de smokkel van twee partijen cocaïne en twee liquidaties. Genciël F. en oud-profvoetballer Kelvin Maynard zouden een van die partijen cocaïne hebben gestolen en uit wraak zijn doodgeschoten.

Volgens justitie was Wortel de eigenaar van de partij drugs en daarom zou hij opdracht hebben gegeven voor de liquidaties. De verdachte heeft dit altijd stellig ontkend. De beschuldigingen zijn volgens hem gebaseerd op "roddels".

"Roddels die niet te controleren zijn", herhaalde Van Boom eerder deze maand op zitting. De advocaat stelde dat Maynard een hoogoplopend conflict had met iemand anders dan Wortel. Mogelijk is de voormalige voetballer hier het slachtoffer van geworden.