Man uit Apeldoorn opgepakt voor beschieten Apache-gevechtshelikopter

Een man uit Apeldoorn is aangehouden, omdat hij vanmorgen in zijn woonplaats een overvliegende Apache-helikopter van Defensie had beschoten.

"Van het team in de Apache ontvingen we vandaag de melding dat ze boven Apeldoorn beschoten werden", zegt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee tegen NU.nl. De helikopter is daarna veilig geland op een vliegveld in de buurt. Niemand is gewond geraakt.

De marechaussee heeft later op de dag bij een Apeldoornse woning een man "op heterdaad" betrapt en aangehouden. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt.

"We doen nu onderzoek naar wat er gebeurd is", zegt de woordvoerder. Zo wordt onder meer bekeken of er schade aan de helikopter is. "Het huis van de man wordt doorzocht. Morgen vindt een verhoor plaats."

Waarmee de man heeft geschoten en waarom hij dat heeft gedaan, is nog onduidelijk. De marechaussee vermoedt dat hij een luchtbuks heeft gebruikt.