Psychiaters bieden lhbtiq+-gemeenschap excuses aan voor slechte behandeling

Psychiaters betuigen spijt voor het leed dat de lhbtiq+-gemeenschap in het verleden is aangedaan. Voorkeuren en genders anders dan hetero, man of vrouw werden vroeger als ziekte beschouwd. Daarvoor werden vreselijke behandelingen aangeboden. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) biedt daarom haar excuses aan.

"Met de ogen van nu kijken we met spijt op het verleden terug. We erkennen het leed dat daardoor is ontstaan. We willen deze zwarte bladzijde omslaan", zei Niels Mulder, voorzitter van de NVvP tijdens een congres.

Psychiaters hebben jarenlang geprobeerd cliënten die op mensen met hetzelfde geslacht vallen in hetero's te veranderen en transgender personen te weerhouden van geslachtsverandering. Deze en andere vormen van seksualiteit werden ten onrechte als psychische ziektes gezien.

Mulder erkent dat het onderdrukken deze identiteiten leed heeft aangericht. "Verschillende seksuele en genderidentiteiten zijn natuurlijk variaties waarbij géén sprake is van ziekte", benadrukt hij. Met deze spijtbetuiging hoopt de NVvP het leed te erkennen en daarna een stap naar betere zorg te kunnen zetten.

Psychiaters reageren enthousiast op de spijtbetuiging. Ook lhbtiq+-organisaties COC Nederland en Transgender Netwerk Nederland zijn blij met het statement. "Pathologiseren, castratie, zogenaamde 'genezing': het zijn littekens in mensenlevens en de regenbooggemeenschap. Het is goed dat de NVvP vandaag spijt betuigt voor dat verleden, zodat die schaduw uit de behandelkamer verdwijnt", schrijft COC Nederland.

Tot jaren zeventig waren deze behandelingen niet ongewoon

Tot de jaren zeventig waren behandelingen om de seksuele gerichtheid te veranderen niet ongewoon. Niet alleen gesprekken, maar ook schoktherapie en castratie waren soms onderdeel van zo'n behandeling.

Ook conversietherapieën werden toegepast. Daarbij kregen homoseksuele mannen bijvoorbeeld braakmiddelen toegediend, terwijl ze naar homoseksuele porno keken. "Met de inzichten en de visie van nu is dit soort denken en handelen onvoorstelbaar", schrijft de NVvP in een persbericht.

De spijtbetuiging volgt op meerdere onderzoeken waaruit blijkt dat lhbtiq+'en vaker psychische klachten ervaren door een gesprek aan acceptatie. Bovendien heeft onderzoek van het Trimbos-instituut uit 2010 aangetoond dat depressie, angst, verslaving en suïcidaliteit binnen die groep relatief vaker voorkomen.