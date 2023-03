Nederlandse stikstofaanpak mag van Brussel geen vaart verliezen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

In een brief aan minister Christianne van der Wal (Stikstof) die RTL Nieuws in handen heeft, benadrukt Eurocommissaris Virginijus Sinkevicius dat hij vertraging niet zal accepteren. De Europese Commissie zal ervoor zorgen dat Nederland maatregelen blijft nemen om de stikstofuitstoot te verminderen.