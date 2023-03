Alle gemeenten krijgen afhaalpunt voor gratis menstruatieproducten

Het aantal punten waar mensen gratis menstruatieproducten kunnen afhalen, stijgt de komende tijd naar zo'n 2.500. Er zijn al bijna 1.600 van zulke plekken in Nederland, vooral in buurthuizen, scholen en bibliotheken.

Op dit moment is in elke provincie minstens één zogenoemd menstruatieproducten uitgiftepunt (MUP). Het Armoedefonds, dat verantwoordelijk is voor de MUP's, wil er in de komende twee jaar voor zorgen dat elke gemeente in Nederland er een heeft, zegt een woordvoerder tegen NU.nl.