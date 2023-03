Man die op Tweede Kerstdag gezin doodreed verdacht van doodslag

Delen via E-mail

De 29-jarige Suraj A. uit Den Haag wordt verdacht van drievoudige doodslag omdat hij op Tweede Kerstdag een fataal ongeluk veroorzaakte op het Groene Kruisplein in Rotterdam. A. zou niet alleen hebben gedronken, maar ook veel te hard hebben gereden. Dat werd een jong gezin fataal.

Donderdag vond de eerste inleidende en drukbezochte zitting plaats in de zaak tegen A. Daar maakte het Openbaar Ministerie (OM) niet alleen de verdenking tegen A. bekend, maar ook dat hij driemaal de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken. Hij zou daarnaast met hoge snelheid door rood licht zijn gereden.

Volgens de officier van justitie wees onderzoek uit dat A. 133 kilometer per uur moet hebben gereden. Maar die snelheid was vlak na de botsing gemeten. Daardoor moet de snelheid waarmee de auto van A. op die van het gezin botste nog hoger zijn geweest.

Bij het ongeluk op het Groene Kruisplein in het stadsdeel Zuid kwamen drie mensen om het leven. De slachtoffers zijn een 35-jarige vrouw uit Spijkenisse, een 36-jarige man uit Helmond en een 7-jarig meisje uit Spijkenisse. "Het jonge gezin had geen schijn van kans", zei de officier van justitie.

Mogelijk reed de verdachte 600 meter voor het ongeval 176 kilometer per uur. Zijn gedragingen waren zo ernstig dat hij de kans heeft aanvaard dat mensen konden komen te overlijden, redeneert het OM. De rechtbank vindt de verdenkingen ernstig genoeg om de man op basis van de doodslag in voorarrest te houden.

De verdachte zegt zich niks van het ongeluk te kunnen herinneren. Reconstructie moet uitwijzen wat er precies is gebeurd. Daarvoor wordt in de nacht van 13 op 14 mei een groot deel van de snelweg A15 en het Groene Kruisplein onderaan de afrit afgezet.

Tijdens de reconstructie rijden forensisch verkeersspecialisten van de politie tijdens rijproeven over lussen. Dat gebeurt in aanwezigheid van een deskundige van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) om de botssnelheid te kunnen bepalen.

De officier noemde het een "verschrikkelijk ongeval, veroorzaakt door extreme verkeersovertredingen." Het tragische ongeluk heeft veel indruk gemaakt op Rotterdamse agenten. "Dit is er eentje van de buitencategorie, zeggen agenten. Dit hebben ze nog nooit eerder meegemaakt."

De verdachte was niet bij de zitting aanwezig, onder meer omdat hij nog aan het revalideren is. "Hij is inmiddels vijf keer geopereerd. Door complicaties moest hij vechten voor zijn leven", zei zijn advocaat. Hij benadrukte hoe verschrikkelijk zijn cliënt het voor de nabestaanden vindt. "Hun immense verdriet staat centraal."