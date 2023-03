Vrouw doodgeschoten in portiek Amsterdam, vermoedelijke dader ook overleden

In een portiek in Amsterdam is donderdagochtend een 47-jarige vrouw doodgeschoten. De vermoedelijke dader vluchtte te voet en werd later dood aangetroffen in een parkeergarage.

De schietpartij in de De Wittenstraat vond plaats rond 8.00 uur. Het slachtoffer werd neergeschoten in een trapportiek. Op foto's is te zien dat er een groot gat in een ruit van het portiek zit.

Hulpdiensten konden de vrouw niet meer redden. Ze overleed ter plekke aan haar verwondingen.

De verdachte vluchtte te voet. Niet veel later werd zijn lichaam aangetroffen in een parkeergarage op de De Wittenkade, op loopafstand van de De Wittenstraat. De politie vermoedt dat deze 57-jarige Amsterdammer de schutter was.

Op beide plaatsen delict in de Staatsliedenbuurt doet de politie onderzoek. Daarvoor zoekt ze naar getuigen die iets over het incident kunnen melden.