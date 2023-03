Weerbericht: Bewolkt en buiig met kans op een klap onweer

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Wie donderdag de deur uit gaat, doet er goed aan eerst de weerapps te bekijken: het wordt buiig. Vooral het zuidoostelijke deel van het land krijgt te maken met neerslag. Daarbij kan ook onweer voorkomen, meldt Weerplaza.

In de ochtend trekt een zwakke storing vanuit het oosten over het land. Daarbij kunnen verspreid over het land een paar buien vallen.